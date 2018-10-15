تعليم العيدابي يوفر وظائف حراسات أمنية بعدد من المدارس

المواطن - الرياض

أعلن مكتب تعليم العيدابي عن رغبته في شغل عدد من وظائف الحراسات الأمنية بعدد من مدارسه (بنين-بنات)، واشترط المكتب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً لمدارس البنين و35 عاماً لمدارس البنات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المدارس:

1- ثانوية العيدابي الأولى ( بنين).

2- متوسطة العيدابي الثانية ( بنين).

3- ابتدائية العيدابي (بنين).

4- ثانوية عيبان (بنين).

5- ابتدائية المشعرين (بنين).

6- متوسطة قاع وادي قصي (بنين).

7- ابتدائية ومتوسطة جبل صماد (بنين).

8- ابتدائية ريدان (بنين).

9- ابتدائية وادي خدور (بنين).

10- ثانوية عيبان(بنات).

11- ابتدائية عيبان (بنات).

12- ابتدائية ومتوسطة ريع مصيدة (بنات).

13- ثانوية العيدابي الثانية (بنات).

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/02/10هـ، عبر هذا الرابط (هنا).