تعليم العيدابي يوفر وظائف حراسات أمنية بعدد من المدارس

أعلن مكتب تعليم العيدابي عن رغبته في شغل عدد من وظائف الحراسات الأمنية بعدد من مدارسه (بنين-بنات)، واشترط المكتب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً لمدارس البنين و35 عاماً لمدارس البنات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المدارس:
1- ثانوية العيدابي الأولى ( بنين).
2- متوسطة العيدابي الثانية ( بنين).
3- ابتدائية العيدابي (بنين).
4- ثانوية عيبان (بنين).
5- ابتدائية المشعرين (بنين).
6- متوسطة قاع وادي قصي (بنين).
7- ابتدائية ومتوسطة جبل صماد (بنين).
8- ابتدائية ريدان (بنين).
9- ابتدائية وادي خدور (بنين).
10- ثانوية عيبان(بنات).
11- ابتدائية عيبان (بنات).
12- ابتدائية ومتوسطة ريع مصيدة (بنات).
13- ثانوية العيدابي الثانية (بنات).
موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/02/10هـ، عبر هذا الرابط (هنا).