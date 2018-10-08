تعليم عنيزة يناقش آلية توطين الوظائف الإدارية بالمدارس الأهلية

المواطن - عنيزة

عقد مدير التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح، أمس، لقاء جمع ملاك وقادة المدارس والمعاهد الأهلية و الأجنبية بمحافظة عنيزة بعدد من منسوبي تعليم المحافظة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور أبرزها آلية تطبيق توطين الوظائف الإدارية في المدارس الأهلية والأجنبية حسب تعميم معالي الوزير التعميم رقم ١٠٥٩٧ و تاريخ 23/ 1/ 1440هـ حول تعزيز الانتماء الوطني و توطين الوظائف بالتعليم الأهلي، بالإضافة إلى مناقشة المرحلة الرابعة لبرنامج التدرج في رفع الكفاءة لمباني التعليم الأهلي غير التعليمية.

كما تم الإعلان عن إطلاق مبادرة التعليم الأهلي للمدرسة الأهلية المتميزة للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ .

وشكر مدير التعليم المدارس الأهلية و الأجنبية على ما بذلوه للمحافظة على تميزهم في الانضباط المدرسي وحثهم على بذل المزيد من التميز في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.