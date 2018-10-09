تعليم محايل يخصص فقرات الطابور الصباحي للحديث عن حوار ولي العهد مع بلومبيرغ

المواطن - أحمد الشهري - محايل

خصص تعليم محايل فقرات الطابور الصباحي وحصص النشاط خلال الأسبوع الحالي، للحديث عن مضامين حوار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، الذي أجرته معه وكالة “بلومبيرغ ” جاء ذلك خلال التعميم الذي أصدرته إدارة التعليم وتلقت المكاتب التعليمية والمدارس المرتبطة نسخة من التعميم.

وأكد مدير التعليم بمحايل منصور بن عبد الله آل شريم أن المكانة الاقتصادية والسياسية للمملكة جاءت من منهجها الواضح والثابت في التعامل مع القضايا كافة. مبينًا أن إيضاحات سمو ولي العهد – أيده الله – تؤكد ذلك، وتبشر بمستقبل زاهر – بإذن الله – امتدادًا لما نعيشه اليوم.

وأضاف آل شريم: أن السعودية تشهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – نقلة تنموية عامة في مختلف الجوانب بتوفيق الله وعونه، ثم بسواعد أبنائها وبناتها إيمانًا بقدرتهم وقوتهم.

وتابع أن العلاقات السعودية الدولية تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولا يمكن لأحد المساومة على سيادة وأمن السعودية ، وهذا ما دأبت عليه السعودية منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – وأبنائه الملوك من بعده – رحمهم الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله .