تغريم مستورد نصف مليون ريال استقدم أسماكًا من فيتنام 

المواطن - الرياض

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية بقيمة نصف مليون ريال على أحد مستوردي المواد الغذائية؛ لتحايله على قرار حظر وتعليق استيراد الأسماك والروبيان والمنتجات المائية من جمهورية فيتنام.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، أن المستورد قدم بيانات خاطئة للهيئة من خلال الادعاء أن منشأ الأسماك هو دولة تايلاند، بينما كان الاستيراد من دولة فيتنام.

ومن جانبه أكد المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن إرسالية أسماك وردت إلى ميناء جدة الإسلامي بتاريخ 18/12/1439هـ، واتضح لمفتشي الهيئة أن الشركة المستوردة قدّمت بيانات خاطئة للهيئة تدعي أن منشأ الأسماك هو تايلاند في حين أن منشأها هو فيتنام.

وأضاف السلطان أن ملف القضية أُحيل إلى الإدارة المختصة في الهيئة، وتبين أن الشركة مارست التحايل والتلاعب بهدف إدخال مواد غذائية صدر بحقها قرار حظر.

وأكد أن قرار الهيئة جاء استنادًا إلى البند رقم (8/5) من جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية الذي ينص على ” قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوّثة أو ممنوعة دولياً أو محلياً أو يكون صدر بحقها منع تداول.