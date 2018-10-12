تغيير اسم إحدى مدارس مكة المكرمة لتحمل اسم إبراهيم خفاجي

المواطن - مكة المكرمة

أعلن تعليم منطقة مكة المكرمة ‏تغيير اسم إحدى المدارس التابعة لها ‏إلى مدرسة إبراهيم خفاجي (رحمه الله).

وإبراهيم خفاجي هو مؤلف النشيد الوطني، وتوفي في 24/ 11/ 2017م عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويعتبر إبراهيم خفاجي رمزًا للوطن ومدرسة شعرية أثرت أجيالًا.

وولد الراحل إبراهيم خفاجي في مكة المكرمة عام 1345هـ الموافق عام 1926 للميلاد، بمنطقة الحجاز، وبزغت موهبته الشعرية منذ فترة مبكرة، وكان أول نص غنائي له “يا ناعس الجفن لبيه”، الذي لحنه وتغنى به الموسيقار طارق عبدالحكيم، في عام 1364هـ، ثم جدده فنان العرب محمد عبده.

واستغرقت كتابة إبراهيم خفاجي للنشيد الوطني، أكثر من ستة أشهر، والذي كتبه عقب زيارة الملك خالد إلى جمهورية مصر، وحينها عزف السلامان الملكي السعودي والمصري، وكان السلام الملكي السعودي عبارة عن موسيقى، أعدت منذ عهد الملك عبدالعزيز، فطلب الملك خالد آنذاك من المختصين، إعداد كلمات لنشيد وطني، يكون مطابقًا للموسيقى الموجودة في ذلك الوقت. فطلب المسؤولون من خفاجي أن يقوم بعمل كلمات النشيد الوطني، وسلموه شروطًا عدة، فأتمه بعد ستة أشهر، وكان هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز. وقد بدأ بثه رسميًّا أثناء افتتاح واختتام البث التلفزيوني والإذاعي، اعتبارًا من يوم الجمعة 1/ 10/ 1404هـ.