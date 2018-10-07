تغییرات جدیدة في عدد من المناصب القیادیة بالشؤون الإسلامیة

المواطن - الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد الشیخ الدكتور عبد اللطیف بن عبد العزيز آل الشیخ عددًا من القرارات، لتدوير بعض قیادات العمل الإداري في الوزارة.

ومن بین القرارات إنھاء تكلیف فھد التويجري بفرع الوزارة في المدينة وتعیینه مستشارًا بفرع الوزارة في منطقة القصیم، وتعیین الشیخ قیس المعیقلي مديرا عامًا لفرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة.

كما تضمنت القرارات تعیین الشیخ ماجد بن محمد شراحیلي مساعدا للمدير العام لفرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة.

وكان آل الشیخ أصدر في سبتمبر الماضي 11 قرارا إداريا، بتدوير عدد من قیادات الوزارة في وكالات وإدارات الوزارة وفروعھا المختلفة.