تفاصيل السيطرة على تسرب مادة إيبوكلوروهيدرين في الجبيل الصناعية 

المواطن - واس

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر، أنه عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، ورد بلاغ لغرفة عمليات الأمن الصناعي بالهيئة يفيد بحدوث تسرب محدود في منطقة الأنابيب، وفي حينه باشر الفريق المختص من إدارة حماية ومراقبة البيئة والإدارة الهندسية والأمن الصناعي والدفاع المدني، بعمل عزل للمنطقة وأخذ القراءات، حيث تبين أن المادة المتسربة هي مادة “إيبوكلوروهيدرين” بشركة جنا.

وأكد الدكتور العبدالقادر أنه على الفور تم عزل المصدر والبدء في تبريد المنطقة، حيث تمت السيطرة على الحادث بشكل كامل وبدأت الشركة في أعمال الصيانة اللازمة، ولم ينتج من هذا التسرب المحدود أي تجاوزات بيئية.