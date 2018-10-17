تفاصيل الهبوط الاضطراري لطائرة ميلانيا ترامب

المواطن - متابعة

كشفت تقارير إخبارية أن طائرة السيدة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عادت إلى قاعدة آندرو الجوية المشتركة، بعدما تعرضت اليوم لمشكلة ميكانيكية.

وأوضح صحافيون، كانوا على متن الطائرة، أن مقصورة الركاب بدأت تمتلئ بالدخان بعد عشر دقائق من إقلاع الطائرة وانتشرت رائحة شيء يحترق، بحسب “رويترز”.

وأضافوا أن طائرة ميلانيا ترامب هبطت بسلام من حيث أقلعت، فيما لم يعلق البيت الأبيض على ما حدث.