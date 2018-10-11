تفاصيل جديدة حول مبتعث فلوريدا أبو الفرج.. وهذا الشخص ليس قاتله

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

كشفت شبكة لوكال 10 الأميركية، تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات المستمرة حول المبتعث ياسر أبو الفرج، والذي عُثر عليه الأحد الماضي مقتولًا في شقته بمدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وقد وصل المراقبون الآن إلى اليوم الرابع من التحقيق في قضية أبو الفرج الطالب بجامعة ميامي، والذي عُثِر على جثته يوم الأحد داخل شقة كورال جابلز.

وحرص المحققون على توجيه بعض الأسئلة للجيران، والذين بدورهم أكدوا أن هناك أشياء مريبة وتفاصيل غامضة بشأن مقتل المبتعث أبو الفرج.

ومن جانبها، قالت ليزا خمارا وهي إحدى الساكنات بنفس البنية: إن مثل تلك الحوادث تكررت بصورة لافتة في هذا الشارع خلال الفترة الماضية، وهو ما يمكن أن يكون ذو صلة مباشرة بمقتل المبتعث أبو الفرج في ميامي.

وتعيش خمارا في طابق أسفل مسرح الجريمة وتقول: إن جميع جيرانها قد تأثروا بالقضية، مؤكدة أنها “لم تستطع النوم بعد أن عرفت بأمر القتل”.

وبعد يوم واحد فقط من العثور على أبو الفرج مقتولًا، كان المحققون يطرقون الأبواب ويبحثون في كل مكان عن بصمات الأصابع في شقق أخرى، إلى أن توصلوا لصورة شخص تم نشرها بشكل مكثف في وسائل الإعلام، يُشتبه في كونه على صلة بالأمر.

وأكدت الشبكة الأميركية أن الشخص الذي تم نشر صورته لا يُطلق عليه مشتبه به، بل هو مطلوب من جانب السلطات لسماع إفادته فيما يتعلق بمقتل المبتعث، وهو الأمر الذي جاء مخالفًا لما أكدته عدد من وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية.

ولا يزال حادث مقتل أبو الفرج الذي كان في السنة الثالثة بدراسته للهندسة المعمارية في جامعة ميامي، يحزن القلوب في جامعته بشكل واضح، حيث توقفت الدراسة لمدة يوم كامل، تعبيرًا عن الحزن لفراق المبتعث أبو الفرج.