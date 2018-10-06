تفاصيل فتح باب القبول بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

المواطن - الرياض

فتحت مديرية الأمن العام (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي)، باب القبول والتسجيل بالأمن العام برتبة جندي، للدورة التأهيلية الخاصة رقم 21 بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، وذلك لخريجي الثانوية العامة تخصص “علمي، شرعي، إداري”.

وقالت المديرية: إن العمل بعد التخرج سيكون داخل المملكة في كل من “الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية”، أو خارج المملكة بإحدى سفارات خادم الحرمين الشريفين بالخارج.

وأعلنت أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة، وألا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 30 سنة، وألا يقل الطول عن 172 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

وضمن الشروط أيضًا أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية بنسبة لا تقل عن 75% بتخصص “علمي، شرعي، إداري”، وألا تقل نتيجة اختبار القدرات عن 55%، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يجتاز الكشف الطبي واختبار المقابلة الشخصية واختبار القبول التي يحددها الأمن العام.

وبينت أنه يتم التقديم إلكترونيًّا من خلال بوابة التوظيف لوزارة الداخلية على الرابط التالي: هنا وذلك من يوم الأحد الموافق 12/ 2/ 1440هـ، وحتى الثلاثاء 21/ 2/ 1440هـ.