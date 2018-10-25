تفاصيل وفاة خمسيني غرقًا في بئر بالشملي

المواطن - حائل

كشف الدفاع المدني تفاصيل جديدة حول وفاة خمسيني غرقاً في حفرة للمياه بإحدى قرى محافظة الشملي في حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الشملي باشرت، اليوم الخميس السادس عشر من شهر صفر، بلاغاً عن سقوط رجل في العقد الخامس من العمر في حفرة مملوءة بالمياه قرب وادي إسبطر.

وأضاف: جرى انتقال فرق الإنقاذ المائي وتم انتشال جثمانه من قاع الحفرة البالغ عمقها نحو سبعة أمتار وساهمت بلدية الشملي في تخفيف مستويات المياه داخل الحفرة وعزلها عن الوادي لاحتواء الموقع على أسياخ حديد التسليح ومخلفات طمي، وسُلم الحادث للجهات المختصة.

وتقدمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل بصادق العزاء والمواساة لذوي الفقيد سائلين المولى له الرحمة والمغفرة.