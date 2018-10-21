تفكيك شبكة ألغام للحوثي غربي التحيتا

المواطن - متابعة

نجحت قوات المقاومة الشعبية والجيش اليمني، مساء اليوم السبت، في تفكيك شبكة ألغام كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية قد زرعتها في طريق أسفلتي جنوب غرب التحيتا.

في غضون ذلك واصلت فرق الهندسة المتخصصة تفكيك ونزع الألغام على مساحات واسعة من الأراضي في الساحل التهامي.

وكانت شبكة الألغام التي تم نزعها اليوم كافية لقتل العشرات من أهالي المنطقة حسب ما أفادت وحدات الهندسة التابعة للمقاومة الوطنية “حراس الجمهورية”.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها فرق الهندسة، إلا أن هناك أنواعاً من الألغام تمت صناعتها بطريقة مموهة، فضلاً عن شبكات الألغام في المناطق التي لم تصل إليها فرق الهندسة حتى اللحظة.