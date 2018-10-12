تقديرًا لمجهوداته.. نادي الزمالك يُكرم تركي آل الشيخ

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تكريم رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ بإطلاق اسمه على المبني الاجتماعي الجديد.

وجاء إطلاق اسم تركي آل الشيخ على المبني الاجتماعي الجديد بنادي الزمالك، تقديرًا لمجهوداته في خدمة القلعة البيضاء ودعمها ماديًا خلال الفترة الماضية.

وكشف منصور خلال مقطع فيديو عبر موقع نادي الزمالك الإلكتروني الرسمي، أن تركي آل الشيخ تكفل بقيمة التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس، وضم النجمين حمدي النقاز وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى طقم ملابس الفريق في الموسم الحالي.

وأشار منصور في الفيديو أيضًا، أن تركي آل الشيخ قرر إهداء قناة بيراميدز لنادي الزمالك، لكي تكون قناة القلعة البيضاء الرسمية، مؤكدًا أن كل هذه الأمور دفعته لإطلاق اسمه على المبني الاجتماعي.