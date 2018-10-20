تقرير استخباراتي جديد يفضح دعم إيران لحزب الله بأحدث المعدات العسكرية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت شبكة فوكس نيوز الأميركية أن تقارير استخباراتية استطاعت رصد كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة التي أرسلتها إيران إلى جماعة حزب الله اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية.

ويعتقد مسؤولو المخابرات الأمريكية والغربية أن إيران كثفت شحنات الأسلحة المتقدمة إلى منظمة حزب الله الإرهابية في لبنان، وفقا لما ذكرته فوكس نيوز.

وقال التقرير إن الشحنات الأخيرة شملت مكونات نظام تحديد المواقع التي تهدف إلى ترقية الصواريخ غير الموجهة إلى صواريخ موجهة بدقة.

وأكد المسؤولون الغربيون لـ “فوكس” أن الطائرة التي كانت تقل إحدى الشحنات وصلت إلى لبنان منذ ثلاثة أيام، وهو ما يأتي كدليل جديد على إدانة طهران بدعم الإرهاب في عدد من البلدان.

يأتي ذلك وسط حالة من الاستنفار العالمي ضد إيران وجماعاتها الإرهابية في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل الدعم المالي والعسكري المستمر لتلك الفصائل.

ومن جانبها، تعتزم بريطانيا الاعتراف بخطورة واحد من أنشط الأذرع الإرهابية لإيران في المنطقة، وذلك عندما تُقر بإدراج حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب خلال وقت قريب.

وأفصح وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أنه تلقى دعمًا قويًا من جانب وزير الخارجية جيريمي هانت، الذي أكد أن التنظيم “مثيرة للاشمئزاز”.

ومن المقرر أن يحظر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد جميع فروع جماعة حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران، ربما في الأسبوع المقبل، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام البريطانية.