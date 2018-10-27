تقلبات جوية بمكة المكرمة.. والدفاع المدني يحذر الجميع

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الإدارة أنه وردت توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة الأتربة، وقد تؤدي لجريان السيول، وذلك خلال اليوم السبت الموافق 18 لشهر صفر للعام 1440هـ.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.