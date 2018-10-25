تقلبات جوية على حائل حتى العاشرة .. والمدني يحذر

المواطن - حائل

دعا الدفاع المدني في منطقة حائل إلى توخي الحيطة والحذر؛ تحسباً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة.

وقال الدفاع المدني بمنطقة حائل في بيان له: نأمل من الجميع توخي الحيطة مع متغيرات الأجواء.

وأشار البيان إلى أن الهيئة العامة للأرصاد نبهت إلى احتمال أن تتعرض القرى التابعة لمحافظة موقق والخطة ومدينة حائل لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات البرد ونشاط في الرياح ويتوقع أن تستمر الحالة حتى العاشرة من مساء هذه الليلة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، تبوك، الحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة متوسط الموج.