تقنية الفيديو حاضرة في مباراة الباطن والنصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ظهور تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في مباراة الباطن والنصر، اليوم.

وأعطى المجلس التشريعي IFAB الاتحاد السعودي لكرة القدم، الموافقة على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في مباراة الباطن والنصر على ملعب الفريق السماوي، وذلك بعد أداء الاختبارات اللازمة للملعب.

ويستضيف ملعب نادي الباطن مباراة الفريق السماوي أمام نظيره النصر، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته وخطف الثلاث نقاط للحفاظ على القمة.

فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ12 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، ويأمل في استغلالي عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر.