تكريم مقاولين أنجزا مشروعي المروج والموظفين قبل موعدهما بعسير

المواطن - عسير

كرم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي شركتي مقاولات وطنية وذلك بمنحهما شهادة شكر وتقدير نظير جهودهما في سرعة إنجاز أعمالهما الموكلة إليهما من الأمانة في تنفيذ مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في حي الموظفين وحي المروج بمدينة أبها .

وجاء هذا التكريم من قبل أمانة عسير كرسالة وطنية ودافع معنوي محفز لشركات المقاولات التي لا بد أن تتحلى بها كل شركة توكل لها المشاريع الحكومية للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الوطن والمواطن من خلال الفاعلية في الإنتاج من أجل تطوير وتسهيل نوعية الخدمات المقدمة.

من جانبه أكد أمين منطقة عسير د . وليد الحميدي أن الشكر والعرفان لهاتين الشركتين اللتين أوكلت لهما الأمانة مشروعي درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي المروج وحي الموظفين بمدينة أبها ما هو إلا تقدير لجهودهما في إنجاز ما أوكل إليهما بالشكل المطلوب إضافة إلى تعاملهما المهني مع شبكة الخدمات العامة خلال تنفيذ المشروع بالشكل الصحيح، مشيدا بما قامت به الشركتان من خلال إنجاز المشروعين وفق المعايير والأسس المعمول بها وبجودة عالية إضافة إلى الانتهاء منه وتسليمه قبل الموعد المحدد، مقدمًا شكره لهما نظير جهودهما التي من شأنها أن تخدم المواطن والمنطقة.