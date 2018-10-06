تكريم 4 نجوم بين شوطي مباراة السوبر السعودي المصري

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، تكريم 4 نجوم مميزين بين شوطي اللقاء، بمبادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ.

وسيتم تكريم كل من؛ الأسطورة محمد الشلهوب باعتباره القائد التاريخي لنادي الهلال، أحمد حسن عميد لاعبي العالم، خالد الغندور القائد التاريخي لنادي الزمالك، وأشرف قاسم لمشاركته مع الزعيم والقلعة البيضاء.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، ويسعى كلا الفريقين لخطف اللقب والحصول على الجائزة الكبرى.