تمديد مهلة عتق رقبة عيسى البركاتي

المواطن - مكة المكرمة

يقبع الشاب عيسى البركاتي في السجن العام بمكة انتظارًا لجمع مبلغ الدية المفروضة عليه وقيمتها 20 مليون ريال والتي ستنقذ رقبته من القصاص.

قصة البركاتي تعود إلى تورطه في قتل محمد شاكر معوض الفهمي وحكم عليه بالقصاص وبعد عدة محاولات قبل أهل القتيل بالدية.

وفي 30/3/1439 تنازل ذوي الدم عن حقهم في القصاصا وأعلنوا قبولهم بالدية وتم تحديد المبلغ المطلوب على ان يتم الوفاء به خلال 6 أشهر تنتهي في يوم 28/8/1439 لكن ذوي البركاتي لم يتمكنوا من جمع الدية في الوقت المحدد ونجحت المساعي الخيرية إلى الحصول على مهلة إضافية لجمع المبلغ.

وعلى وقع استمرار عملية جمع التبرعات طالب العديد من المواطنين بعدم المغالاة في طلب الدية والتخفيف عمن تورط في جريمة دون قصد مؤكدين ان العفو لوجه الله هو أرجى في مثل هذه المواقف.