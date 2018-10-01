تمزيق الشباك .. الراعي الرسمي للجولة الرابعة

المواطن - محمد سمعة

شهدت مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غزارة تهديفية واضحة، حيث لم تنته إلا مباراة واحدة بالتعادل السلبي وكانت بين فريقي الاتفاق وأحد يوم الخميس الماضي.

وتم إحراز 23 هدفًا في ثماني مباريات أقيمت في الجولة الرابعة من البطولة المحلية في إشارة واضحة إلى الغزارة التهديفية والتي يتمتع بها اللاعبون في المباريات.

وشهدت مباراة الفيحاء والقادسية الكم الأكبر من الأهداف، حيث فاز فريق الفيحاء برباعية مقابل هدفين وقدم أداء مميزًا للغاية.

كما انتهت مباراة الهلال والفتح بثلاثية مقابل هدفين لتكون ثاني مباراة ممتعة من الناحية الفنية للجماهير السعودية.

وخلال الجولات المقبلة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستكون الأندية عازمة على إحراز الكثير من الأهداف مع وجود محاولات للتأمين الدفاعي.

يتواجد نادي الهلال في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًا برصيد 12 نقطة، حيث يتقاسم الصدارة مع جاره نادي النصر.

وتُستأنف مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس المقبل بثلاث مباريات وهي” الاتحاد والفتح، الفيحاء والرائد، النصر والحزم”.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة، بينما تواجد النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

ومع تواجد العديد من النجوم الأجانب والمحترفين، ستكون المنافسة نارية وعلى أشدها حتى نهاية الدوري.