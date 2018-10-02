تميم يصدق كذبه والواقع يفضح بلاده!

تميم يصدق كذبه والواقع يفضح بلاده!

2018/10/02
الساعة 5:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1860
0
طباعة
المواطن - الرياض

تحرض قطر منذ منتصف التسعينات الشعوب العربية ضد حكامها لتبث الفتنة والكراهية في المنطقة عبر أذرعها الإعلامية.
ويبدو أن تميم بن حمد لم يفكر وهو يطلق تصريحاته بشأن مقاطعة الدوحة من جانب الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة أن بلاده أصبحت مقرصا لقيادات الإخوان المسلمين الإرهابية وهذه ولدت جماعات أخرى مثل التكفير والهجرة والقاعدة وجبهة النصرة.
كما أن قطر سمحت لقيادات دينية متطرفة بالظهور على شاشعات التلفيزيون لتبرير العمليات الانتحارية كما أنها تأوي مجموعات إرهابية لأحد قادة تنظيم القاعدة دخل إلى المملكة بجواز قطري والدوحة تدرك ذلك جيدًا، ولكنها تسعى إلى تغفيل العالم!


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم