تنبيهات من التعليم للمعلمين والمعلمات الجدد

المواطن - الرياض

وجه المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، مجموعة من التنبيهات للمعلمين والمعلمات الجدد.

وقال العصيمي: إن إدارات شؤون المعلمين بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات تعمل على الانتهاء من توزيع المعلمين والمعلمات الجدد على المدارس هذا اليوم السبت الموافق 18/ 2/ 1440هـ وفق المفاضلة والاستحقاق.

وأضاف متحدث التعليم أن المباشرة في المدارس ستكون اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 19/ 2/ 1440هـ- إن شاء الله.

وختم العصيمي بقوله: “‏نأمل متابعة حسابات إدارات التعليم الموجهين لها والاطلاع على ما يتم إعلانه.. ‏سائلين الله لهم التوفيق والإعانة في بداية عملهم التربوي”.