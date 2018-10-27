تنبيهات من التعليم للمعلمين والمعلمات الجدد

تنبيهات من التعليم للمعلمين والمعلمات الجدد

2018/10/27
الساعة 5:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، مجموعة من التنبيهات للمعلمين والمعلمات الجدد.

وقال العصيمي: إن إدارات شؤون المعلمين بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات تعمل على الانتهاء من توزيع المعلمين والمعلمات الجدد على المدارس هذا اليوم السبت الموافق 18/ 2/ 1440هـ وفق المفاضلة والاستحقاق.

وأضاف متحدث التعليم أن المباشرة في المدارس ستكون اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 19/ 2/ 1440هـ- إن شاء الله.

وختم العصيمي بقوله: “‏نأمل متابعة حسابات إدارات التعليم الموجهين لها والاطلاع على ما يتم إعلانه.. ‏سائلين الله لهم التوفيق والإعانة في بداية عملهم التربوي”.


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