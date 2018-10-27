تنبيه لأهالي الباحة من التقلبات الجوية.. والمدني يوجه رسالة

المواطن - الباحة

تلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع المدني بالباحة تنبهًا متقدمًا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى جريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث ستكون بداية الحالة من الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الـ9 مساءً.

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، التنبيه للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (هنا)، على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، مشددًا في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد أن منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم 998 على مدار الساعة.