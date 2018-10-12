تنبيه متقدم: أمطار رعدية تجري السيول حتى التاسعة مساء على 3 مناطق

المواطن - الرياض

توقع الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في 3 مناطق بالمملكة اليوم.

وقال الإنذار المبكر في 3 تنبيهات متقدمة إن هذه الحالة سوف تمتد حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

وأوضح الإنذار المبكر أن هذه الحالة سوف تشمل منطقة مكة المكرمة خاصة الطائف – الشفا – الهدا – بني سعد – ملكان – هدى الشام – مدركة – رهاط – الجموم والأجزاء المجاورة .

وفي منطقة عسير سوف تشمل الحالة أبها – رجال ألمع – النماص – السودة – بلسمر -محايل والأجزاء المجاورة بينما ستشمل العارضة والخوبة – فيفا – هروب – الدائر والأجزاء المجاورة في منطقة جازان.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (المدينة المنورة، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.