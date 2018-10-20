تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

المواطن - الباحة

تلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع بمنطقة الباحة، تنبيهًا متقدمًا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في المنطقة لهذا اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وتشمل الحالة الجوية، مدينة الباحة ومحافظات المندق- المخواة- والعقيق والأجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة من الساعة 11:00 ظهرًا وتستمر إلى 22:00 مساءً.

وأهاب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (هنا)، وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، مشددًا على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد العقيد الغامدي أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم عبر الرقم 998 وعلى مدار الساعة.