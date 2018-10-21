تنبيه متقدم بهطول أمطار على عدد من محافظات عسير

المواطن - عسير

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، على عدد من محافظات منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ 10 من مساء اليوم.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط وسراة عبيدة والحرجة والسودة ومحايل ورجال ألمع والمجاردة وبللسمر وسبت العلايه والأجزاء المجاورة لها.

وتوقعت الهيئة أن تكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.