تنفيذًا لتوجيهات الملك.. إعفاء مزارعي جازان من قروض بأكثر من 91 مليون ريال

المواطن - علي شيبان - جازان

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإعفاء مزارعي منطقة الدرع العربي الدفعة الثانية والممنوح لهم قروض من قِبل الصندوق حتى تاريخ صرف 1435/8/23هـ؛ اعتمد مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي سداد مديونيتهم.

وحظيت منطقة جازان بإعفاء 803 مزارعين بلغت قيمة القروض الممنوحة لهم 91 مليوناً و930 ألفاً و22 ريالاً، بحسب مدير عام فرع منطقة جازان المهندس إبراهيم بن أحمد هادي.

ورفع مزارعو منطقة جازان برقية شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الرعاية الكريمة والدعم المستمر لمزارعي المنطقة.