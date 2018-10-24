تنفيذ حكم القتل حداً بحق مصري قتل وافدًا بحديدة في الرأس بحائل

المواطن - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة بمنطقة حائل فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

أقدم المدعو / السيد محمد الصغير الحداد – مصري الجنسية – على قتل / محمود برهو الرملة – سوري الجنسية – وذلك بضربه وهو غافل من الخلف بحديدة على رقبته ورأسه عدة ضربات مما أدى لوفاته وسلب ماله وإخفاء الجثة في بئر ارتوازي.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزئية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل حداً لقتله المجني عليه غيلة.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعة بحق الجاني المذكور وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / السيد محمد الصغير الحداد – مصري الجنسية – اليوم الأربعاء 15 / 2 / 1440 هـ بمدينة حائل بمنطقة حائل.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.