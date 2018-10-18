تنكَّروا في شركة تسويق رقمي.. فيسبوك تكشف مصادر الاختراق

المواطن - متابعة

توصلت شركة فيسبوك، بصورة غير قاطعة، إلى أن اختراقًا حدث في الآونة الأخيرة لملايين الحسابات دبَّره مُرسِلو بريد عشوائي، وليس دولة، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر.

وذكرت الصحيفة أن فيسبوك تعتقد أن المهاجمين تنكروا كشركة للتسويق الرقمي.

وقالت فيسبوك، الأسبوع الماضي، إن مهاجمين سرقوا بيانات من 29 مليون حساب باستخدام برنامج آلي انتقل من مستخدم إلى آخر.

والعدد السابق لم يُكشف عنه من قبل، إذ كانت الشركة قد ذكرت في البداية أنه تم اختراق 50 مليون حساب، إلا أنها لم تكن على علم فيما إذا كان قد أُسيء استغلال تلك الحسابات، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

واخترق الهاكرز أسماء أو عناوين البريد الإلكتروني، أو أرقام هواتف نحو 29 مليون حساب.

ومن بين تلك الحسابات، حصل الهاكرز على مزيد من البيانات من 14 مليون حساب، مثل الموطن وتاريخ الميلاد.

كما أحدث الهاكرز خللاً بمليون حساب، إلا أنهم لم يحصلوا على أي معلومات.

وتعتزم الشرطة إرسال رسائل إلى من جرى اختراق حساباتهم.

وأشارت فيسبوك إلى أن تطبيقات طرف ثالث، وأخرى مملوكة من الشركة مثل واتساب وإنستغرام لم تتأثر بالاختراق.