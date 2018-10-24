توثيق للتاريخ.. سيلفي دافوس الصحراء له طعم آخر

المواطن - الرياض - تصوير: عبدالاله الخيبري

حرص حضور اليوم الأول من مؤتمر مبادرة الاستثمار على التقاط صور “السيلفي” لتوثيق هذا اليوم التاريخي في الرياض، والذي يرسم خارطة القرن الـ22 ويؤكد قوة الاقتصاد السعودي.

والتقطت عدسة “المواطن“، صورًا لمشاركين أثناء التقاطهم صور “سيلفي”، فيما حرص آخرون ومن بينهم وزير الطاقة خالد الفالح على عدم التخلي عن الهاتف خلال تواجده بالمؤتمر وهو ما يؤكد أن الهاتف الذكي أصبح ضرورة للتواصل مع العالم الخارجي ومتابعة كل جديد في أي وقت ومكان.

وكانت مبادرة مستقبل الاستثمار قد افُتتحت فعالياتها صباح أمس الثلاثاء بجلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل قائمة المشاركين الذين حضور إلى المملكة لحضور المبادرة، مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف الدول الأفريقية والعربية والآسيوية من ضمنها البحرين والإمارات العربية المتحدة ولبنان وإثيوبيا والغابون والسنغال.

وتحت مظلة برنامج المبادرة لهذا العام، “خارطة طريق للقرن الثاني والعشرين”، ستلقي المبادرة الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مجموعة من الاقتصاديات الناشئة التي تشهد نمواً يعد الأسرع إطلاقاً على مستوى العالم.