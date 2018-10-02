توجيهات مهمة لشباب الأمة من الشيخ الفوزان

المواطن - واس

ألقى معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، اليوم، محاضرة بعنوان: “توجيهات مهمة لشباب الأمة”، نظمتها جامعة شقراء ممثلة بوحدة التوعية الفكرية على مسرح المدينة الجامعية بالمحافظة، بحضور مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ومحافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي ووكلاء الجامعة وعمداء العمادات والكليات وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية.

وأكد الشيخ الفوزان أهمية مسؤولية الشباب تجاه دينهم ووطنهم، وأن الأمَّة تعقد آمالها- بعد الله- على شبابها الأوفياء المخلصين؛ لأنهم عماد نهضتها، ومصدر قوَّتها، ولا يكون الشباب كذلك إلا إذا تمسَّكوا بدينهم، وعرفوا قيمة أوقاتهم، وعمروها بكل صالح مفيد، فإن كانوا كذلك فقد استحقوا الفخر والاعتزاز، وأصبحوا القلب النابض، والساعد الأيمن لبناء نهضة هذه الأمَّة.

وفي ختام المحاضرة أجاب معاليه على أسئلة واستفسارات الحضور.