تورم ظهر امرأة يروي قصة تضحية أم ‏

المواطن - متابعة

مواقف صعبة قد يتعرض إليها الإنسان لكي يبرهن على حبه للآخر، ولكن عاطفة الأمومة تنحي كل هذا جانباً، لتثبت أنها أقوى عاطفة على وجه الأرض.

في هذا السياق أرادت أم أسترالية أن تبرهن على حبها لابنتها الذي فاق كل الحدود، في مشهد رآه الكثيرون قاسياً، ولكنه معبر عن مدى تضحيتها من أجل الحفاظ على ابنتها.

الأم الأسترالية الشابة “فيونا سبمسون” قامت بنشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لظهرها وكتفها وقد بدت عليهما كدمات قوية للغاية صبغتهما باللونين الأزرق والأحمر، بعد أن تفادت ابنتها بجسدها، وتلقت صدمات من كرات ثلجية بحجم كرات التنس.

أحداث القصة ترجع إلى أن السيدة الأسترالية كانت تستقل سيارتها برفقة والدتها وطفلتها الرضيعة، وعندما واجهتهم عاصفة ثلجية قوية، ومع تساقط كرات هشمت زجاج ‏السيارة، فما كان من الأم إلا أن احتضنت الرضيعة، وأعطت ظهرها للكرات المتساقطة.

وأشارت “فيونا” في منشورها إلى أنها قامت بتغطية طفلتها بجسدها، حتى لا تتعرض الرضيعة للإضافة، مضيفة: “تعلمت درساً اليوم.. لا تقد السيارة في عاصفة ثلجية أبداً”.