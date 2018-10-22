توصية بالحد من زراعة الواشنطونيا وعدم التعرض للأشجار بالقص الجائر

المواطن - الرياض

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات بالمحافظة على أشجار الشوارع وعدم التعرض لها بالقص الجائر، مشددةً على أن تكون أعمال التشجير على أرصفة الشوارع الجانبية.

ودعت الوزارة خلال ورشة عمل لها في ديوانها بالرياض، إلى تزويد الأمانات بمناطق ومحافظات المملكة بالضوابط الفنية لتقليم الأشجار، مع الإبقاء على الأشجار التي تم زراعتها وتشكيلها مسبقًا لتنمو نموها الطبيعي دون تقليم.

وشددت على ضرورة أن يتم التشجير داخل الأحياء السكنية على جوانب الطرق مع مراعاة مسارات المشاة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستقبلًا عند تصميم الأرصفة أن تكون الزراعة على الأرصفة الجانبية.

كما أوصت الورشة بالحد من زراعة أشجار النخيل المثمر والواشنطونيا بأنواعها بالشوارع، وأن تكون زراعتها وفق ضوابط واحتياجات المواقع.