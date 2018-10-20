توضيح من ساما للمواطنين بشأن العملة المعدنية

المواطن - الرياض

أوصت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الزبائن بعدم التفريط بحقوقھم في متبقي الھللات أثناء التعاملات الشرائية؛ مؤكدة أھمية المطالبة بالباقي حتى لو كانت ھللة واحدة.

ونشر الحساب الرسمي لـ”ساما”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة بھذا الشأن قال فيھا: “العملة المعدنية قيمة نقدية”.

وأضافت ساما: “لا تفرط في حقك في باقي العملة في تعاملاتك الشرائية، حتى لو كانت ھللة طالب بھا”.