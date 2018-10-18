توضيح مهم من هدف للباحثين عن عمل

المواطن - الرياض

وجه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، صباح اليوم الخميس، توضيحاً مهماً إلى الباحثين عن عمل.

وقال الصندوق: “تأكد من أن حسابك البنكي فعّال لدى البنك الذي تتعامل معه قبل قيامك بتسجيله في البوابة الوطنية للعمل طاقات على الرابط هنا“.

كما أكد الصندوق أن هناك العديد من الفرص الوظيفية المميزة لحاملي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالتخصصات الطبية في انتظار الباحثين عن العمل في بوابة طاقات.

ولفت “هدف” إلى أن برنامج حافز يوفر مجموعة من خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف بالإضافة إلى الإعانة المالية للبحث عن عمل.