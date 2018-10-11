توقعات الحصيني لطقس نهاية الأسبوع

المواطن - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، وعضو لجنة تسمية الحالات، طقس إجازة نهاية الأسبوع على السعودية من الخميس 1440/2/2هـ إلى السبت 1440/2/4هـ على النحو التالي: “تميل الحالة الجوية للحرارة وسط النهار وتميل للاعتدال أول الليل وتميل للبرودة آخر الليل والجو بارد خارج المدن على معظم مناطق المملكة والخليج وقد تحتاجون ملابس شتوية خفيفة خارج المدن.

وأضاف، الحصيني، عبر حسابه الرسمي، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة، العظمى تتراوح من “٣٩” إلى “٣٢” يستثنى منها مكة والمدينة وحفر الباطن قد تسجل أربعين درجة، والحرارة الصغرى تتراوح مِن “١٧” إلى “٢٧” درجة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، العظمى تتراوح من “٣٠” إلى”٢٥”، والصغرى تتراوح من “١٤” إلى”٢٢” درجة مئوية.

كما توقع الحصيني هطول أمطار على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وما بين المثلث تبوك الجوف والحدود الشمالية إن شاء الله -تسبق برياح مثيرة للأتربة، والرياح يتوقع أن تكون خفيفة وأحياناً متوسطة غير مثيرة للأتربة وإن حدث فهي عوالق ترابية يستثنى منها الحدود السعودية العمانية اليمنية .