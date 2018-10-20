توقعات برفع الفائدة الأميركية 3 مرات في 8 أشهر مقبلة

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أكد روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الأميركية، أن زيادتين أو ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة من المرجح أن تضع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة عن المستوى “الحيادي” الذي لا يحفز النمو الاقتصادي ولا يقيده.

وبحسب رويترز، قال كابلان في ندوة نظمها معهد مانهاتن، إنه يتوقع أن تحدث الزيادتان أو الثلاث الإضافية بحلول يونيو 2019.

وأضاف أنه لم يقرر حتى الآن ما إذا كان مجلس الاحتياطي سيحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة فوق المستوى الحيادي.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن أكد أنه ليس هناك ما يدعو لكبح مسار الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الأميركي.

ويعتبر مسؤولو المجلس الاحتياطي أن استمرار رفع أسعار الفائدة “سيكون على الأرجح متماشياً” مع فترة التضخم الثابت وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها تاريخياً، بحسب وكالة “فرانس برس”.