توقعات بـ تعليق الدراسة الأسبوع المقبل بسبب الطقس

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن يتم تعليق الدراسة الأسبوع المقبل في عدد من مناطق المملكة بسبب الطقس.

وقال خبراء الأرصاد والطقس: إن الأسبوع المقبل سيشهد حالة من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة على غالبية المناطق.

والشهر الماضي، قررت وزارة التعليم، سحب صلاحية تعليق الدراسة من مديري الجامعات وإدارات التعليم في كافة المناطق والمحافظات.

ذلك بالإضافة إلى أن التعليق سيكون محصورًا على الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، مع إمكانية تعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية في عدد من المدارس في منطقة تعليمية دون التعليق لكافة المدارس.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك القرار يأتي نتيجة تساهل الكثير من إدارات التعليم والجامعات في تعليق الدراسة، واتخاذ قرارات بمجرد تنبيهات بسيطة من الأرصاد.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.