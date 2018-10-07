توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وغبار على 8 مناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وذلك خلال يوم غد الاثنين.

وأضافت الأرصاد، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، أنه من المتوقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية، حائل وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس رطبا خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.