توقيع اتفاقية للمرحلة الثانية لقطار الحرمين مع تحالف إسباني

المواطن - الرياض

وقع وزير النقل نبيل العامودي اتفاقية للمرحلة الثانية لقطار الحرمين مع تحالف اسباني.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة CCECC الصينية لتنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر الخطوط الحديدية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر مبادرة الاستثمار التي انطلقت اليوم في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة حتى يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والرياديين والاقتصاديين.