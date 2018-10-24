توني كروس: لا أتمنى إقالة لوبيتيجي

المواطن - محمد سمعه

أكد النجم الألماني توني كروس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الألماني، أنه يتمنى استمرار المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي كمدير فني لنادي الريال.

وكان اسم لوبيتيجي تردد بقوة للرحيل عن صفوف ريال مدريد؛ وذلك بسبب سوء نتائج النادي الملكي في الفترة الأخيرة.

وتحدث توني كروس قائلًا: بالفعل ريال مدريد يمر بوقت صعب للغاية، لكننا بحاجة لوجود خولين لوبيتيجي معنا ولا أتمنى إقالته، وجوده سيكون مهمًا للفريق، ونحن نثق فيه للغاية.

وأضاف كروس: كما قلت نعلم جميعًا أن ريال مدريد يحقق نتائج سلبية، ولكن لا يزال أمامنا الكثير من المباريات، ونرغب بداية من مباراة برشلونة يوم الأحد المقبل في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث في الليجا.

يذكر أن كروس كان شارك مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث ودع منتخب ألمانيا البطولة من الدور الأول.