تيتي: شكرًا للسعودية ونُطارد كوبا أميركا

المواطن - محمد سمعة

أكد تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم أنه سعيد للغاية بعد فوز منتخب بلاده على منتخب الأرجنتين في البطولة الرباعية، مضيفًا أنه يشكر المملكة على الاستضافة المثالية للبطولة.

وتحدث المدير الفني للبرازيل قائلًا: الأجواء كانت رائعة للغاية في المملكة، شكرًا جزيلًا لكم على الاستضافة وكل شيء.

وتابع تيتي: ارتديت الثوب السعودي واستمتعت بكل لحظة قضيتها، أنا ولاعبو البرازيل قضينا أوقاتا مميزة.

وقال تيتي عن مباراة الأرجنتين: قدمنا أداء قويا وجيدا في المباراة ولدينا فرصة كبيرة وقوية لتحقيق لقب كوبا أميركا وهذا ما نريد فعله.

وكان المنتخب البرازيلي تفوق على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد سجله اللاعب جواو ميراندا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

درب تيتي المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم روسيا 2018، حيث ودع السيليساو المسابقة من دور الثمانية.