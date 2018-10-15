تيتي: نُطارد الفوز على الأرجنتين ولا نتمنى خصام الجمهور

المواطن - محمد سمعه

أوضح البرازيلي تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أن مواجهة المنتخب الأرجنتيني ستكون خير إعداد لبطولة كأس كوبا أميركا والتي تنطلق العام المقبل.

وتحدث تيتي في المؤتمر الصحافي قائلًا: مباراة الأرجنتين تُعتبر صعبة للغاية، وهي خير استعداد لنا لبطولة كوبا أميركا، ونحن بالفعل نريد الفوز على راقصي التانجو.

وتابع تيتي: الجماهير في المباراة الأولى وقفت ضدنا، ولكن في مباراة الغد ضد الأرجنتين، نتطلع أن نجد الدعم الكاف من الجماهير.

يذكر أن المنتخب البرازيلي كان فاز على المنتخب السعودي بثنائية دون رد يوم الجمعة الماضية، في مباراة كانت أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وشارك منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ولكن ودع البطولة من دور ربع النهائي بعد الخسارة من منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

سبق لمنتخب البرازيل الفوز ببطولة كأس العالم في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2002 بكوريا واليابان.