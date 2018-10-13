تيري هنري مدربًا جديدًا لموناكو حتى 2021‏

المواطن - أميرة محمد

في مفاجأة جديدة من العيار الثقيل، أعلن نادي موناكو الفرنسي، تعيين تيري هنري، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، وذلك خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

وقال النادي في بيان رسمي، اليوم السبت، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: “تم تعيين تيري هنري، مدربًا للفريق، لثلاثة مواسم قادمة، حتى عام 2021”.

ومن المقرر أن يتسلم هنري منصبه الجديد مع النادي، الاثنين المقبل، وسينضم إليه كل من جواو كارلوس فالادو، مدرب بنفيكا تحت 23 عامًا، وباتريك كوامي أمبادو، الذي كان يعمل في أكاديمية آرسنال.

ولعب هنري في موناكو خلال الفترة ما بين 1993 وحتى 1999، وخاض مع الفريق 141 مباراة، سجل من خلالها 28 هدفًا.