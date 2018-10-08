تيم حسن يرثي دينا هارون بكلمات مؤثرة

المواطن - الرياض

توفيت الفنانة السورية دينا هارون صباح يوم الاثنين، 8 أكتوبر 2018، في مشفى الأسد الجامعي في العاصمة السورية دمشق، نتيجة تعرضها لوعكة صحية أدت لمضاعفات على مستوى الرئتين والأمعاء.

ودينا هارون هي ممثلة سورية بدأت حياتها الفنية في عام 2000 مع الفنان ياسر العظمة، وهي شقيقة الفنانة تولاي هارون.

وقال الفنان تيم حسن في تغريدة له : رحمة الله على دينا هارون .. تعازيّ إلى تولاي هارون ولعائلتهما الكريمة الله يعينكم ويصبركم إنا لله وإنا إليه راجعون “.

شاركت دينا هارون في العديد من المسلسلات من بينها أحلامنا المؤجلة عام 1999 و2002 حديث المرايا و2003 زمان الصمت، وأنا وعمتي أمينة و2004 صراع الأشاوس وكذلك عشنا وشفنا.

وفي عام 2005 شاركت دينا هارون في مسلسلات، أحلى المرايا، الغدر في دور “سوزان”، سيد العشاق في دور “لبنى” ، نوادر و حكايا، أشواك ناعمة في دور “رنا”.

وفي عام 2006 شاركت في مسلسل مرايا وطعم السفرجل وأسياد المال في دور “نورمان الأزهري” والهشيم وسقف العالم والواهمون والمحروس.

وفي عام 2007 شاركت دينا هارون في مسلسل عقاب الجزء الأول ورجل الانقلابات وفي 2008 شاركت في وحوش وسبايا في دور “حلا”والخط الأحمر في دور “خلود” ومن غير ليه ورصيف الذاكرة ونساء من البادية وملامح بشر.

وفي عام 2009 شاركت في مسلسلات صبيان وبنات، قاع المدينة في دور “هيام”، طريق النحل في دور “رزان”وفي عام 2010 شاركت في هي دنيتنا، الخبز الحرام وساعة الصفر في دور “ريم”.

أما في عام 2011 فقد شاركت في مسلسل كشف الأقنعة وأيام الدراسة الجزء الأول في دور “مايا” وتعب المشوار بدور” كيندا”.

وفي 2012 شاركت في الجزء الثاني من مسلسل أيام الدراسة في دور “فايكه” وفي 2014 شاركت في الحب كله.