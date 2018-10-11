ثقافة الشورى تناقش التقارير المالية للإعلام المرئي والمسموع مع ممثلي الهيئة

المواطن - الرياض

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز بن عبدالله الشهري، أمس، اجتماعاً بحضور رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني وذلك لمناقشة التقريرين السنويين للهيئة العامة للعامين الماليين 1437 / 1438هـ، 1438 / 1439هـ.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة برئيس الهيئة العامة للإعلام المرئيس والمسموع وأثنى على ما تقوم به الهيئة من جهود إعلامية لدعم وتنمية وتطوير قطاع إنتاج المحتوى الإعلامي مع دعم وتنفيذ أهداف السياسة الإعلامية في المملكة والخطط الوطنية، مؤكداً أهمية اللقاءات المباشرة مع مسؤولي الجهات الحكومية أثناء دراسة اللجان للتقارير السنوية بما يعين لجان المجلس على إعداد تقارير وافية للمجلس وبالتالي ينعكس على جودة مخرجات اللجان والقرارات التي يتخذها المجلس بعد مناقشة تلك التقارير.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيناقش بشكل مفصل تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من جانبه عن سعادته بحضور اجتماع اللجنة مؤكداً حرص الهيئة على التواصل المستمر مع مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار لتطوير أداء الهيئة وأجهزتها والنهوض بعملها والاستفادة من خبرات أعضاء المجلس واطلاع أعضاء المجلس على الدور الذي تقوم به الهيئة والتطورات التي تشهدها في أعمالها.

بعد ذلك جرى النقاش حول ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة وأجاب رئيس الهيئة على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشورى على ما تضمنه التقرير من معلومات.

وستقدم اللجنة تقريراً مفصلاً وشاملاً بشأن التقرير السنوي الهيئة العامة للإعلام والمرئي والمسموع متضمناً توصياتها لمناقشته في إحدى جلسات المجلس خلال الفترة القادمة.