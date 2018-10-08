ثلاثاء ممطر مع رطوبة وضباب على هذه المناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويستمر الطقس رطبًا خلال الليل والصباح الباكر على السواحل الغربية، مع فرصة تكوُّن الضباب بالمنطقة الشرقية.