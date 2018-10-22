ثلاثاء ممطر مع غبار على 5 مناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، قد يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

في حين تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، والقصيم، والشرقية.