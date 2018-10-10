ثنائي الأخضر يُعددان فوائد المشاركة في سوبر كلاسيكو

المواطن - مروة نبيل

أكد ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حسين المقهوي وهتان باهبري، أن المشاركة في سوبر كلاسيكو، واللعب أمام البرازيل والعراق، أفضل إعداد لبطولة كأس أمم آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات.

وشدد حسين المقهوي على إيجابية المباريات الودية التي سيخوضها الأخضر في سوبر كلاسيكو، مشيرًا إلى قوة مستوى المنتخبات المميزة بوجود قطبي كرة القدم في العالم، البرازيل والأرجنتين، بالإضافة إلى العراق.

وتابع المقهوى تصريحاته قائلًا: “المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب السعودي في سوبر كلاسيكو ستكون ذات فائدة فنية قصوى تعود علينا بالنفع في برنامج الإعداد لكأس أمم آسيا 2019”.

واختتم المقهوي تصريحاته التي نشرها حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “نسعى للخروج بنتيجة إيجابية مصحوبة بفائدة فنية، وعاقدون العزم على الظهور بالمستوى المميز من أجل تحقيق ذلك”.

وفي السياق ذاته، أوضح هتان باهبري أن الهدف من خوض المنتخب السعودي لمباريات ذات عيار فني عالٍ في بطولة سوبر كلاسيكو هو تحقيق الفائدة الفنية.

وأضاف باهبري قائلًا: “الاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة ذات مستويات فنية عالية تعد فرصة للوقوف على كافة الأمور الفنية في الملعب، بالإضافة إلى كونها تحضير مميز لبطولة مهمة مثل كأس أمم آسيا”.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي، بعد غد الجمعة، على إستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، ثم يلعب مع العراق، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، في الملعب ذاته.